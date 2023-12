PISA: les élèves suisses restent bons en maths, mais moins qu'avant

Les élèves suisses restent bons en mathématiques, mais le niveau a tendance à baisser légèrement, selon la dernière étude PISA publiée mardi. Le niveau est en revanche stable en sciences et en lecture. Il est dans les trois matières supérieur à la moyenne OCDE.

En mathématiques, les élèves suisses obtiennent 508 points sur l’échelle PISA, pour une moyenne OCDE de 472 points. Six pays sont meilleurs, tous est-asiatiques.

L'Estonie obtient des valeurs similaires à la Suisse, 73 pays des valeurs plus basses, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche.

Les petits Suisses sont aussi meilleurs en sciences naturelles (503 points) que la moyenne OCDE (485). Neuf pays se placent mieux, dont l'Estonie, le Canada et la Finlande, et 63 pays moins bien, dont l'Allemagne, l'Autriche, la France, et l'Italie.

En lecture, les Suisses (483 points) sont significativement meilleurs que la moyenne de l’OCDE (476 points). Quatorze pays font mieux, 57 moins bien. La performance suisse est relativement stable depuis 2015.

