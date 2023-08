Pas de Canadair pour la Suisse

La Suisse ne devrait pas acquérir de Canadair pour lutter contre les incendies de forêt. Conscient du danger que représentent ces feux, le Conseil fédéral table toutefois sur une mise à disposition coordonnée.

Des incendies de forêts terribles frappent chaque été le pourtour de la Méditerranée, les Etats-Unis, le Canada et les pays du Nord de l'Europe. Ces incendies sont difficilement maîtrisables et sont à mettre sur le compte du dérèglement climatique et des sécheresses prolongées, explique Pierre-Alain Fridez (PS/JU) dans sa motion.

Ces phénomènes sont susceptibles de s'aggraver et toucheront malheureusement également notre pays, poursuit-il. Acheter un avion de lutte contre les feux de forêt serait une mesure de précaution nécessaire et une juste anticipation. Il permettrait également d'apporter une aide aux pays voisins et de former les équipes de secours.

Pour le Conseil fédéral, un tel achat doit être vérifié et coordonné, indique-t-il dans sa réponse publiée jeudi. Il examine actuellement les capacités existantes les mieux adaptées aux conditions suisses. Certains cantons ont déjà du matériel à disposition.

Par ailleurs, le Conseil fédéral étudie l’accès à l’aide internationale incluant du personnel, des engins terrestres et aériens dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'UE.

/ATS