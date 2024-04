Pas de décision encore sur la contribution suisse à l'UNRWA

La contribution suisse à l'UNRWA reste en suspens. Le Conseil fédéral a indiqué mercredi qu'il prendrait une décision ultérieurement, après avoir consulté les commissions de politique extérieure du Parlement et étudié le rapport d'experts mandatés par l'ONU.

Berne verse 20 millions par an à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Face aux graves accusations formulées à l'encontre de l'UNRWA, la Suisse n'a pas encore versé les contributions prévues pour 2024, a rappelé le gouvernement dans un communiqué. Et d'ajouter qu'il prendra une décision ultérieurement.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été chargé de consulter les commissions de politique extérieure du National et du Conseil des Etats. Le Conseil fédéral compte aussi étudier en détail le rapport relatif à l'examen externe de l'UNRWA, mené par des experts indépendants de l'ONU sous la direction de l'ancienne ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna, comme l'a déjà annoncé le DFAE mardi. Il statuera sur la base d'une évaluation globale.

Mercredi, le gouvernement a également précisé l'utilisation de la première tranche de 56,2 millions de francs du crédit 'Actions humanitaires' en faveur du Proche-Orient. Le Parlement a décidé en décembre dernier que les contributions en faveur du Proche-Orient doivent être versées par tranches en 2024, et uniquement après consultation des commissions de politique extérieure.

La stratégie MENA 2021-2024 du Conseil fédéral définit le Proche-Orient comme la région comprenant le Territoire palestinien occupé, l’Irak, Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie, a rappelé le gouvernement.

Et d'indiquer que la première enveloppe est destinée à des organisations établies en Suisse (telles que la Croix-Rouge suisse, Terre des hommes ou Caritas), au Comité international de la Croix-Rouge et à des organisations des Nations Unies. Les fonds seront aussi versés à des organisations internationales et, ponctuellement, à des organisations non gouvernementales locales (Danish Refugee Council, Handicap International, Save the Children).

