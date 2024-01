Pas de relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans

Les Suisses ne doivent pas travailler jusqu'à 66 ans pour toucher l'AVS. Le comité interpartis opposé à l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR a lancé mardi sa campagne en vue de la votation du 3 mars.

Le texte prévoit de relever l'âge de la retraite AVS à 66 ans pour tout le monde. Une fois cette étape atteinte, la hausse serait liée à l'espérance de vie. Tous les partis principaux, sauf le PLR, combattent une initiative 'antisociale, technocratique et antidémocratique', qui est 'inadaptée pour réformer la prévoyance vieillesse'.

En plus d’ignorer la réalité vécue par les seniors sur le marché du travail, elle minimise les répercussions à prévoir sur le système de sécurité sociale et la santé de la population, selon l'UDC, le Centre, le PS, les Vert-e-s et le PVL, ainsi que Travail.Suisse et l'USS. Cela ne fera qu'exacerber les inégalités sociales.

En outre, lors de la campagne sur la réforme de l'AVS, il a été promis de ne pas procéder à un nouveau relèvement de l'âge de référence.

/ATS