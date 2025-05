Pas de soutien en commission pour l'initiative sur la neutralité

La neutralité suisse ne doit pas être définie de manière plus stricte. Suivant le Conseil fédéral, la commission de politique extérieure du Conseil des Etats rejette l'initiative sur la neutralité. Sur le fil, elle a décidé de ne pas proposer de contre-projet direct.

L'initiative populaire 'Sauvegarder la neutralité suisse', lancée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut notamment qualifier la neutralité helvétique de 'perpétuelle et armée'. La commission, qui a pris sa décision par 9 voix contre 3 et 1 abstention, estime qu'il n'est pas nécessaire de changer de pratique, indiquent mardi les services du Parlement.

Une neutralité souple est d'une importance cruciale, surtout dans le contexte international actuel. Une inscription rigide dans la Constitution réduire la marge de manoeuvre de la Suisse.

Une minorité, favorable au texte, trouve nécessaire de codifier la neutralité dans la Constitution. Cela lui conférerait une légitimité plus stable et rendrait la Suisse plus fiable. Une deuxième minorité demande un contre-projet direct.

/ATS