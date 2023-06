Peine confirmée après l'assassinat d'un gymnasien à Yverdon (VD)

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un jeune homme condamné pour l'assassinat d'un gymnasien le 17 novembre 2018 à Yverdon. L'auteur avait tiré lors d'un deal qui avait mal tourné. L'enquête avait révélé que, depuis plusieurs mois, il dépouillait des trafiquants.

Âgé de 18 ans à l'époque des faits, cet Espagnol avait écopé d'une peine de 19 ans et de l'expulsion pour 15 ans. Le Tribunal cantonal vaudois l'avait reconnu coupable d'assassinat et tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol, brigandage et infractions aux lois sur les armes et sur les stupéfiants, notamment.

La Cour de droit pénal a écarté toutes les objections de l'intéressé. Celui-ci demandait que seuls soient retenus l'homicide et la tentative d'homicide par négligence. La peine devait être ramenée à 6 ans.

Le drame s'était déroulé à Yverdon. Avec plusieurs complices, le condamné avait donné rendez-vous à des dealers. L'un d'entre eux, un gymnasien de 21 ans, avait été tué d'une balle dans la tête.

/ATS