Percuté par un train, un jeune de 15 ans perd la vie à Allaman

Un adolescent de 15 ans a perdu la vie mercredi soir à la gare d'Allaman (VD). Il a été percuté ...
Percuté par un train, un jeune de 15 ans perd la vie à Allaman

Percuté par un train, un jeune de 15 ans perd la vie à Allaman

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un adolescent de 15 ans a perdu la vie mercredi soir à la gare d'Allaman (VD). Il a été percuté par un train direct, circulant en direction de Lausanne, après avoir traversé les voies ferrées. Ce ressortissant suisse, domicilié dans la région, est décédé sur place.

L'accident a eu lieu peu avant 20h00. Pour des raisons que l'enquête ouverte par le Ministère public devra déterminer, l'adolescent, faisant partie d'un groupe de jeunes réunis à la gare, s'est mis à traverser les voies ferrées, a indiqué jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

L'enquête a été confiée au personnel de la gendarmerie vaudoise. Cet accident a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police région Morges, de la brigade de police scientifique, d'une ambulance, d'un véhicule du SMUR et du personnel du service du feu des CFF, détaille encore le communiqué.

/ATS
 

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