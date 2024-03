Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 7, 16, 18, 20 et 32 et les étoiles 1 et 3.

Lors du prochain tirage vendredi, 28 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

/ATS