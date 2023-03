Philippe Leuba élu au Conseil synodal de l'Eglise réformée vaudoise

Philippe Leuba fait son entrée au Conseil synodal (exécutif) de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV). L'ancien conseiller d'Etat a été élu samedi par les délégués du Synode (législatif), réunis en assemblée extraordinaire au Mont-sur-Lausanne.

Outre Philippe Leuba, Laurence Bohnenblust-Pidoux (ministre) et Michel Blanc accèdent au Conseil synodal, a annoncé l'EERV sur les réseaux sociaux. Ces trois sièges étaient à repourvoir à la suite de récentes démissions, dont celle de la présidente Marie-Claude Ischer, annoncées fin 2022 sur fond de problèmes de gouvernance et de tensions entre l'exécutif et le législatif.

Philippe Leuba a expliqué avoir été approché en février par des membres du Synode, avant de décider de se présenter. L'ancien ministre PLR de l'économie et des sports avait dit vouloir 'offrir de son temps et de son énergie à cette Eglise', dans une interview accordée à l'agence Protestinfo.

'J'ai beaucoup reçu de la part de l'Eglise réformée, et j'ai toujours affirmé mes convictions de chrétien engagé. Je pense que ceux qui ont la chance d'avoir la foi trouvent plus facilement un sens à leur vie', avait-il ajouté.

Philippe Leuba a quitté le gouvernement vaudois l'été dernier après trois mandats. Avant cette élection au sein de l'EERV, il avait déjà retrouvé d'autres mandats, notamment comme conseiller au Comité international olympique (CIO). Il siège également dans quelques conseils d'administration.

