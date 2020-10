Pierre Maudet perd son département, soumis à un audit

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet perd provisoirement son Département du développement économique (DDE). En cause: un rapport intermédiaire le mettant en cause dans des problèmes organisationnels, managériaux et relationnels.

'Cette mesure d'urgence a été prise au vu de la gravité des faits constatés par l'experte externe. L'exécutif, qui est l'employeur, a le devoir de protéger la santé de tous les collaborateurs', a déclaré mercredi devant les médias la présidente du Conseil d'Etat Anne Emery-Torracinta. Le DDE est provisoirement transféré à la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet, en charge du Département des finances.

L'expertise a été lancée en raison de la hausse constante et significative du taux d'absence au sein de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, comme l'a révélé mercredi la RTS. Ce taux a augmenté de 13% entre mai 2019 et avril 2020, déclenchant la mise en oeuvre du processus d'expertise par l'Office du personnel de l'Etat.

'Cette décision me semble injustifiée et prématurée. Elle peut apparaître comme une cabale', a fait savoir Pierre Maudet, qui déplore le fait de ne pas avoir été entendu par l'experte. Il entend attendre jeudi pour communiquer davantage sur cette situation.

/ATS