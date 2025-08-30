Piscine de Porrentruy: l'accès limité ne sera a priori pas prolongé

L'interdiction d'accès à la piscine de Porrentruy (JU) aux non-résidents suisses, qui prend ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'interdiction d'accès à la piscine de Porrentruy (JU) aux non-résidents suisses, qui prend fin dimanche, ne devrait a priori pas être prolongée jusqu'à la fin de la saison, selon le responsable des espaces-loisirs de Porrentruy. En cause: la météo moins ensoleillée.

'On estime que la mesure a porté ses fruits. Nous avons toujours dit qu'elle serait limitée dans le temps, car il s'agissait d'une mesure d'urgence. Avec une météo moins ensoleillée et la saison qui touche à sa fin, il y a moins de risques de suraffluence', a précisé Lionel Maitre à Keystone-ATS, confirmant une information du Quotidien jurassien. La décision définitive sera prise lundi.

'Nous avons reçu beaucoup de retours positifs et très peu de négatifs', ajoute Lionel Maitre à propos de la mise en place de cette limitation d'accès. La piscine de Porrentruy a vendu deux fois plus d'abonnements que la saison passée et enregistré quelque 10'000 entrées supplémentaires, selon le responsable des espaces-loisirs.

