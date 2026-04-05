Plainte de l'OCVS contre X en marge du drame de Crans-Montana

L'Organisation cantonale valaisanne de secours (OCVS) a porté plainte contre inconnu en marge de la procédure liée au drame de Crans-Montana (VS). En cause, des documents internes qui ont été relayés de manière non autorisée.

Selon la SonntagsZeitung qui révèle l'affaire, la plainte pénale vise des avocats, le Ministère public et des enquêteurs pour violation du secret professionnel, du secret de fonction et de la loi sur la protection des données.

L'OCVS et la procureure générale Beatrice Pilloud ont confirmé dimanche à Keystone-ATS une procédure. Cette dernière n'est dirigée contre aucun auteur en particulier, a précisé une source proche du dossier.

L'organisation 'ne fera aucun commentaire supplémentaire' tant que celle-ci est en cours. Et elle collabore avec le Ministère public qui est saisi.

Le journal alémanique ajoute que l'OCVS déplore l'absence de tri dans les fichiers audio des appels d'urgence au 144 de la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui ont été remis à des avocats de victimes. Conséquence, des données médicales n'ayant aucun lien avec le drame se sont retrouvées entre les mains de ces personnes.

/ATS