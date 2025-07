Plainte pénale déposée concernant la vente des Vrenelis du jubilé

Un collectionneur a déposé une plainte pour escroquerie auprès du Ministère public de la Confédération contre Swissmint, au sujet de la vente des Vrenelis en or du jubilé. La vente de ces pièces de 100 francs en édition limitée avait viré au chaos.

Le 1er juillet dernier, 2500 Vrenelis en or du jubilé ont été mis en vente dans la boutique en ligne de la Monnaie fédérale Swissmint. Mais la plateforme s'est effondrée et de nombreux collectionneurs sont repartis les mains vides. Un collectionneur de pièces accuse désormais Swissmint de fraude et de gestion déloyale, rapporte la Sonntagszeitung.

Concrètement, Swissmint aurait manipulé sa boutique en ligne de manière ciblée, ce qui aurait profité, selon le journal, à 27 commerçants officiellement privilégiés par Swissmint ainsi qu'à quelques autres. Ceux-ci auraient ainsi pu acheter des Vrenelis en or aux enchères, malgré un site Internet surchargé.

Interrogé par l'agence Keystone-ATS, le Ministère public de la Confédération (MPC) a confirmé dimanche avoir reçu une plainte pénale dans ce contexte. Celle-ci sera examinée selon la procédure habituelle.

La Délégation des finances du Parlement (DELFIN) est également intervenue. Son président et conseiller national Lars Guggisberg (UDC/BE) a confirmé dimanche que l'incident serait abordé lors de la prochaine séance. 'J'ai demandé qu'une prise de position soit demandée au département compétent', a déclaré M. Guggisberg à Keystone-ATS.

Swissmint dépend du Département fédéral des finances (DFF). Ce dernier n'a pour l'instant 'pas connaissance de cette plainte pénale'.

