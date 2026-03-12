Planification d'un attentat: un jeune Argovien mis en accusation

Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un ...
Planification d'un attentat: un jeune Argovien mis en accusation

Planification d'un attentat: un jeune Argovien mis en accusation

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un attentat au couteau au nom de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), interdite en Suisse. Le Ministère public de la Confédération l'a maintenant mis en accusation.

En juin dernier, l'Office fédéral de la police (fedpol) avait adressé une dénonciation pénale auprès du MPC contre le prévenu sur la base d'indices laissant supposer qu'il pourrait planifier un attentat terroriste, indique jeudi le MPC dans un communiqué. Sur l'ordre de ce dernier, le jeune homme a pu être immédiatement arrêté par fedpol, avec le soutien de la police cantonale d'Argovie.

A l'issue de l'enquête, le MPC reproche à l'accusé d'avoir planifié, à partir du début de l'année 2025 environ, un attentat terroriste au nom de l’EI. Par la suite, le plan se serait concrétisé sous la forme d’un projet d’attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le printemps commence toujours plus tôt

Le printemps commence toujours plus tôt

Suisse    Actualisé le 12.03.2026 - 09:05

Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 20:49

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 20:00

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 17:55

Articles les plus lus

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 16:33

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 17:55

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 20:00

Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Crans-Montana: Les victimes ont rencontré Guy Parmelin à Sion

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 20:49

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 16:33

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 16:59

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Guy Parmelin à une cérémonie pour les victimes à Chiètres (FR)

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 17:55

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 20:00

L'ambassade suisse à Téhéran ferme provisoirement

L'ambassade suisse à Téhéran ferme provisoirement

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 14:45

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 16:33

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 16:59

L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé »

L'auteur de l'incendie est un Suisse « marginal et perturbé »

Suisse    Actualisé le 11.03.2026 - 22:15