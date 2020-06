Plus d'un demi-million d'utilisateurs de l'app SwissCovid

L'app SwissCovid a été activée par 566'894 personnes le jour de son lancement, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'application complète le traçage classique des contacts utilisé par les cantons.

Elle mesure anonymement la durée et la distance par rapport aux autres téléphones portables. Elle enregistre un contact étroit, soit de moins de 1,5 mètre et de plus de 15 minutes. Les utilisateurs qui auront été en contact avec une personne infectée seront averties si ces deux personnes ont téléchargé l'application.

/ATS