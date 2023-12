La police cantonale de Bâle-Campagne a découvert plus de 13'000 plants de marijuana dans deux plantations illégales à Zwingen (BL) et Breitenbach (SO). Un Turc de 42 ans a été arrêté.

Les deux plantations ont été découvertes lors d'un contrôle à la fin du mois de novembre, a indiqué vendredi la police de Bâle-Campagne. Les policiers ont d'abord trouvé 2000 plants à Zwingen et ensuite plus de 11'000 plants à Breitenbach.

/ATS