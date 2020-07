Plus de 140 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en Suisse

La Suisse a enregistré 141 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures contre 108 la veille, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique. Deux décès ont été enregistrés, portant le nombre à 1693.

Les nouvelles infections ont surtout été enregistrées dans les cantons de Vaud, de Genève, d'Argovie et de Zurich, a précisé Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l'OFSP lors d'un point de presse.

Au total, 658 nouvelles infections ont été annoncées ces sept derniers jours, selon les chiffres de l'OFSP. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombrent 33'883 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

La situation n'est pas inquiétante tant que nous pouvons la maîtriser et isoler les personnes, a souligné M. Kuster. Le but est de rester aussi longtemps possible dans une situation où l'économie et la société ne sont pas limitées.

Plus d'hospitalisations

On compte douze nouvelles hospitalisations depuis mardi. Il y en a eu seize les sept derniers jours. Selon M. Kuster, cette augmentation reflète aussi la croissance des cas d'infection. Au total, 4146 personnes ont été hospitalisées.

Sur les 739'616 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. Actuellement, 767 personnes se trouvent en isolement et 2962 en quarantaine. Ces dernières proviennent majoritairement de pays à risque, a ajouté M. Kuster.

Suède plus à risque

La Suède et le Bélarus ne seront plus des pays considérés comme à risque dès le 23 juillet à minuit. La quarantaine sera obligatoire au retour de 42 pays, contre 29 jusqu'ici.

La Bosnie, le Costa Rica, El Salvador, les Emirats arabes unis, l'Equateur, l'Eswatini, les Etats-Unis, le Guatemala, la Kazakhstan, le Kirghizistan, le Luxembourg, les Maldives, le Monténégro et le Mexique, le Suriname et le territoire palestinien occupé figurent désormais sur la liste.

Les personnes qui sont actuellement dans ces pays et rentrent dès cette date devront se mettre en quarantaine. Cela vaut également pour celles qui sont rentrées au cours des quatorze derniers jours. La situation épidémiologique dans ces pays s'est détériorée, explique l'OFSP sur son site.

La quarantaine au retour en Suisse de certains pays avec un risque d'infection élevé est obligatoire depuis début juillet. Les personnes concernées doivent s'annoncer dans les deux jours aux autorités cantonales. Celles-ci vérifient le bon respect de la quarantaine au moyen de contrôles sporadiques.

SwissCovid

Quant à l'application SwissCovid, elle a gagné quelque 2262 utilisateurs de lundi à mardi. Ce jour-là, 947'955 personnes l'ont activée, contre 945'693 la veille, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Introduite le 25 juin, l'application a connu une progression constante jusqu'à compter plus d'un million d'activations début juillet. Depuis, le nombre d'utilisateurs est en baisse.

