Plus de 140 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en un jour

La Suisse a enregistré 143 nouveaux cas de coronavirus en un jour, soit 43 de plus que la veille. A ce jour, 1408 personnes sont décédées des suites de la maladie, soit 28 décès supplémentaires en un jour, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Au total, le pays compte 29'407 cas confirmés de Covid-19. L'incidence se monte à 343 cas pour 100'000 habitants. A ce jour, environ 260'500 tests ont été effectués pour le Sars-cov-2, dont 13% étaient positifs. Les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés. Schaffhouse est le canton le plus épargné.

Selon un décompte de l'agence d'information Keystone-ATS, basé sur les chiffres fournis par les cantons, 1702 personnes sont décédées des suites du coronavirus, soit 23 de plus que mardi. Seuls les cantons d'Obwald et d'Appenzell Rhodes-Intérieures ne déplorent aucun décès depuis le début de la pandémie.

Au total, 3634 personnes ont été hospitalisées en lien avec le coronavirus. Treize pour cent n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées chez des personnes décédées étaient l'hypertension (53%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%).

Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 45% avaient une pneumonie.

