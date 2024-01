Plus de 20 degrés au Tessin pour la première fois de l'année

Le mercure a passé jeudi la barre des 20 degrés au Tessin, pour la première fois cette année. A Biasca à 11h00, les stations météo ont enregistré 21,5 degrés. Lucerne, en comparaison, affichait 14,2.

Ces températures estivales sont dues au foehn au Tessin, selon Meteonews. Il fait en revanche nettement plus froid en Suisse orientale, où les températures restent en dessous de la barre des 10 degrés et où des précipitations sont encore attendues la journée.

Le temps sera probablement plus humide et plus frais vendredi et samedi. Toutefois, le week-end sera majoritairement sec et ensoleillé.

