Plus de 210'000 visiteurs à la Fête du yodel à Zoug

La 31e Fête fédérale des yodleurs s'est conclue dimanche à Zoug sous un chaud soleil, au terme de trois jours de réjouissances qui ont attiré 210'000 visiteurs. Les attentes ont été dépassées, se félicitent les organisateurs.

Plus de 10'000 participants ont pris part aux différents concours et animations, du yodel au lancer de drapeau en passant par le cor des Alpes. 'Leur enthousiasme et leur virtuosité nous laisseront des souvenirs impérissables', a déclaré le président de la Confédération Alain Berset, cité dans le communiqué du comité d'organisation.

/ATS