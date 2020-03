Plus de 6000 tests réalisés en Suisse par jour

La Suisse poursuit sa politique en matière de dépistage du coronavirus mais n'augmentera pas la cadence tant que l'approvisionnement en matériel n'est pas assuré. Elle enregistre déjà au moins 70 décès.

Le volume actuel de tests est déjà élevé avec plus de 6000 tests réalisés par jour, a annoncé lundi le chef de la cellule de crise Daniel Koch lors d'un point de presse. Il sera augmenté dès que le ravitaillement en nouveaux tests sera possible.

Les tests sont réalisés de manière ciblée. Il faut assurer le dépistage des personnes qui doivent absolument être détectées, a précisé le responsable de la division des maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique.

Le fait que certains cantons présentent actuellement un nombre plus élevé de cas que d'autres ne signifie pas qu'ils appliquent une autre stratégie en matière de dépistage, a précisé M. Koch. Les tests ne sont en outre pas gérés au niveau cantonal, mais à différents niveaux, par des cabinets, des hôpitaux ou des laboratoires.

L'OFSP attend aussi la mise sur le marché de tests sérologiques qui seront plus rapides et pourront être diffusés largement. Ils permettront de tester également les personnes guéries et d'avoir une vue d'ensemble des personnes déjà touchées par le virus.

Au niveau de la situation dans les hôpitaux, il reste encore suffisamment de capacités tant au Tessin qu'à Genève, les cantons les plus touchés actuellement, selon M. Koch. Il est en revanche toujours difficile d'avoir une vue générale. Les hôpitaux augmentent massivement et continuellement leurs capacités et il est difficile d'évaluer le nombre total de lits en soins intensifs à disposition.

/ATS