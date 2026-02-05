Plus de 8 millions de francs dépensés pour la campagne du 8 mars

Les partisans et les opposants des quatre objets en votation le 8 mars prochain ont annoncé des montants de 8,75 millions, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances. L'initiative SSR mobilise le plus avec 5,77 millions de francs déclarés.

L'initiative SSR veut faire passer la redevance radio/TV de 335 francs à 200 francs. Deuxième objet en votation, l'initiative pour le fonds climat demande au Conseil fédéral d'allouer entre 0,5 et 1% du PIB à des investissements pour le climat. Quelque 2,04 millions ont été déclarés pour ce texte.

940'000 francs ont été déclarés pour la loi fédérale sur l’imposition individuelle. La réforme du Parlement veut abolir la 'pénalisation du mariage' et propose que les couples mariés remplissent deux déclarations d'impôts séparées. Les partisans et opposants de l'initiative sur l'argent liquide n'ont eux annoncé aucun montant.

Les acteurs politiques doivent déclarer les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

