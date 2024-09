Plus de deux tiers des Suisses sont fatigués et épuisés

Plus des deux tiers de la population suisse se sentent fatigués et épuisés, selon une étude mandatée par la caisse maladie CSS. Seules 15% des personnes interrogées estiment que leur état de santé est très bon.

Il s'agit de la valeur la plus basse depuis le lancement de cette enquête en mars 2020, écrit mardi la caisse maladie dans un communiqué. De ce cinquième sondage, il ressort également que 35% de la population se sentent malades ou pas complètement en bonne santé.

Toutes catégories d'âge confondues, 68% des personnes interrogées se sentent souvent épuisées et fatiguées. Il s'agit pour ainsi dire de la 'nouvelle pandémie', note la CSS.

Les 18-35 ans sont ceux qui perçoivent le plus négativement la pression liée à la performance. Trois quarts d'entre eux ont l'impression de devoir toujours être en bonne santé et performants, ce qui se traduit par un épuisement persistant. Et de plus en plus de personnes font l'expérience d'un burn-out.

Santé mentale des jeunes adultes mise à mal

Selon les résultats de l'étude, la population suisse se sent toujours en moins bonne santé qu'avant la pandémie de Covid, en particulier les 18-35 ans. Seule une personne sur cinq dans cette tranche d'âge déclare se sentir en 'très bonne santé' (2023: 27%).

Une lueur d'espoir apparaît toutefois dans l'état psychique des jeunes adultes. La part de celles et ceux qui disent ne pas se sentir bien psychologiquement est redescendue à 34% contre 40% en 2023. Ce taux reste toutefois le plus élevé de toutes les classes d'âge.

Le sondage a été réalisé par l'institut Sotomo sur mandat de la CSS. Du 13 au 21 juin, 2456 personnes ont été interrogées en ligne en Suisse alémanique, romande et italienne.

/ATS