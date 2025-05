Plusieurs personnes emportées dans une avalanche sur l'Eiger

Une avalanche a emporté samedi après-midi plusieurs personnes sur l'Eiger dans l'Oberland bernois. Une intervention d'envergure avec de nombreux sauveteurs est en cours, a indiqué la police bernoise.

Des recherches ont été lancées pour retrouver des personnes ensevelies, indique la police sur la messagerie en ligne X. La police communiquera plus en détail ultérieurement.

L'Eiger est un sommet qui culmine à près de 4000 mètres, non loin de la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. Les stations touristiques de Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen sont situées à proximité.

/ATS