Plusieurs routes secondaires fermées en Valais

Les fortes pluies depuis vendredi soir ont entraîné la fermeture de plusieurs routes secondaires en Valais. La situation est sous contrôle, selon le porte-parole de la police valaisanne Markus Rieder.

Des éboulements se sont surtout produits sur des routes de montagne, plus particulièrement dans le Haut-Valais, a-t-il précisé samedi à Keystone-ATS. Le canton a également fermé préventivement les cols du Simplon qui relie l'Italie et celui du Nufenen, entre le Valais et le Tessin.

La situation n'a rien d'extraordinaire, a précisé le chef du service de presse, indiquant que les états-majors avaient pu se préparer à l'avance. Les équipes de pompiers sont déjà à l'oeuvre là où les routes sont impraticables.

/ATS