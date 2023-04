Politique de sécurité: Londres et Berne veulent plus collaborer

La Suisse et la Grande-Bretagne veulent développer leur coopération sur la politique de sécurité. La ministre de la défense Viola Amherd signe jeudi à Londres une déclaration d’intention en ce sens avec son homologue, le secrétaire d’Etat à la Défense Ben Wallace.

La guerre en Ukraine entraîne des conséquences à long terme sur la sécurité en Europe et au-delà, rappelle jeudi le Département de la défense (DDPS). C’est pourquoi le Conseil fédéral veut – 'dans le respect de la neutralité' – orienter la politique de sécurité et de défense de la Suisse, plus systématiquement que jusqu’ici, vers une coopération internationale.

L’entretien de Mme Amherd et M. Wallace portera aussi plus concrètement sur le renforcement de la collaboration entre la Suisse et le Royaume-Uni. Les deux responsables signeront dans ce contexte une déclaration d’intention visant à renforcer la collaboration entre les deux pays. Le développement de la coopération en matière de formation militaire et dans le domaine technologique en est un exemple.

La promotion militaire de la paix et le Conseil de sécurité de l’ONU seront aussi au menu de la discussion. La Suisse assumera, pour la première fois en mai 2023, la présidence du Conseil de sécurité.

/ATS