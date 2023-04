Polymanga a accueilli 50'000 visiteurs lors de sa 17e édition

Pour sa dernière édition au 2M2C de Montreux avant la rénovation, le festival Polymanga a confirmé sa popularité auprès du public en dépassant la barre des 50'000 visiteurs. Le prochain rendez-vous se déroulera à Beaulieu Lausanne.

La fréquentation se maintient à un niveau égal à celle de l'an passé, où pour la première fois la barre symbolique des 50'000 visiteurs avait été franchie, relève le festival lundi dans un communiqué. Comme à son habitude, la manifestation a connu son lot de surprises et d'innovations, dans une ambiance bon enfant.

Du Japon aux Etats-Unis, plus de 50 invités internationaux se sont relayés pendant quatre jours: acteurs, musiciens, danseurs de K-pop, tik-tokers, streamers, comédiens de doublages, illustrateurs. Parmi les têtes d'affiche, l'acteur de 'Game of Thrones' Isaac Hempstead-Wright et des stars de la série Kamellot, Nicolas Gabion (chevalier Bohort) et Bô Gaultier de Kermoal (garde du corps d'Attila le Hun) ont notamment fait le déplacement à Montreux.

L'animation était également à l'honneur avec les premières images dévoilées de Rising of the Shield Hero (Crunchyroll). Elles ont été présentées en personne par son illustratrice Seira Minami et son producteur Kôsuke Arai.

Meilleurs cosplayeurs

La première sélection de la Polymanga Swiss Cosplay League (PSCL), regroupant les meilleurs cosplayeurs issus de plusieurs conventions à travers le pays, a fait salle comble. Les deux salles Stravinsky et Miles Davis ont vibré au rythme des nombreux concerts proposés, notamment la tonitruante prestation de Baby Beard, le groupe d'idoles/métal, qui a attiré le public en nombre.

David Heim, le fondateur du festival, a d'ores et déjà annoncé que Polymanga investira les halles et le théâtre de Beaulieu, à Lausanne, lors de sa prochaine édition, en raison de la rénovation du 2M2C. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé du 29 mars au 1er avril 2024.

Le festival POLYMANGA est le plus grand événement suisse autour de la pop culture, accueillant concerts, projections, tournois de jeux vidéo, concours de cosplay, karaoké. Il attire un des publics les plus jeunes d'Europe (plus du tiers des visiteurs est âgé de moins de 18 ans) ainsi que des familles.

/ATS