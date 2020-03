Population suisse appelée à applaudir le personnel de la santé

Les grands groupes suisses de médias appellent la population à applaudir le personnel médical et soignant vendredi à 12h30 pour son engagement face au coronavirus. Chacun(e) est invité(e) à marquer sa reconnaissance durant une minute depuis sa fenêtre ou dans la rue.

Il faut qu'un maximum de personnes applaudissent pendant 60 secondes, déclare à Keystone-ATS Stefan Heini, chef de la communication de l'entreprise de presse CH Media. Il confirme une information révélée par les sites en lignes de 20 minutes et du Blick.

Les applaudissements seront destinés aux médecins, infirmiers et infirmières, employés de cabinets médicaux, aux hôpitaux du pays et à tous les autres qui déploient des 'efforts extraordinaires' dans le domaine médical. CH Media, Tamedia, Ringier, NZZ et la SSR soutiennent l'action, les plus petits médias également à travers les organisations qui les regroupent.

Jeudi soir dans tout Zurich

Jeudi soir déjà, une action de ce type est prévue à Zurich. Les habitants sont appelés à applaudir les 'héros et héroïnes d'aujourd'hui', écrit le site d'informations en ligne Tsüri.ch. Il s'agit de toutes les personnes qui travaillent dans les domaines de la santé, du service public, dans les supermarchés et partout où ils sont indispensables face à la crise su coronavirus.

Leur travail soude la société et sauve des vies. Il faut y rendre hommage, écrit le site en ligne.

D'autres actions de ce type ont eu lieu ces derniers jours en Suisse romande. En Italie et en Espagne, des actions d'applaudissements ont également rendu hommage à l'engagement du personnel soignant et médical contre Covid-19.

