Porno sur Internet: clip de sensibilisation pour les jeunes

La pornographie est problématique pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans, notamment sur Internet. C'est pourquoi un nouveau clip d'animation les met en garde des conséquences psychiques et pénales de la consommation et la diffusion de pornographie.

Le fait que la pornographie sur Internet soit de plus en plus souvent consultée et partagée par des enfants est une évolution effrayante, écrit mercredi la Prévention Suisse de la Criminalité. C'est l'une des raisons qui a poussé cet organisme intercantonal à développer, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, un clip d'animation explicatif en trois langues.

Selon la Prévention Suisse, l'un des défis résidait dans le fait que les trois problématiques majeures - la pornographie légale, la pornographie illégale et le sexting en tant que pédopornographie - ne peuvent pas être montrées directement. Il est en effet interdit de distribuer du matériel pornographique à des jeunes de moins de 16 ans.

Trois minutes

De plus, le groupe cible des 10-16 ans comprend aussi bien des préadolescents que des adolescents. Ce qu’un enfant de 10 ans trouvera drôle sera peut-être ridicule pour un adolescent de 16 ans, et ce qui enthousiasmera ce dernier sera peut-être incompréhensible pour un enfant de 10 ans, note la Prévention Suisse de la Criminalité.

Le résultat est un clip de trois minutes à peine dans lequel un personnage représentant une figure d'autorité avec une voix basse explique que regarder du porno n'est pas bien et pourquoi. Il rappelle notamment que les jeunes de moins de 16 ans qui s'adonnent au sexting sont considérés aux yeux de la loi comme des fournisseurs de pornographie illégale et sont donc punissables.

Le clip s'accompagne d'une page Internet rassemblant tous les contenus et d'un flyer en format carte de visite. L'action de prévention débutera en mai.

www.pas-ok.ch

/ATS