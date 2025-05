Pose de la première pierre du Campus Biel/Bienne

Après des années d'attente, la construction du Campus biennois de la Haute école spécialisée bernoise a franchi mardi une étape symbolique avec l'enfouissement de la capsule temporelle. Ce pôle de formation et de recherche va accueillir 2350 étudiants et enseignants.

Ce complexe universitaire qui doit ouvrir ses portes en 2028 est l’un des plus importants projets en son genre en Suisse à l’heure actuelle. Le Campus Biel/Bienne abritera sous un même toit les départements technique et informatique ainsi qu'architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise (BFH).

Le coût de cette infrastructure implantée derrière la gare s'élève à quelque 400 millions de francs. En 2017, le Grand Conseil bernois avait approuvé un crédit de réalisation de 233,5 millions de francs. Depuis, les coûts n'ont cessé de prendre l'ascenseur. Ce campus est financé par le canton et la Confédération avec la participation d’un partenaire privé.

Plus de 200 personnes, des invités mais aussi des ouvriers, ont assisté à l'enfouissement de la capsule temporelle, pour l'occasion un tonneau de bière. En effet, le campus biennois verra le jour sur l'ancien site de Feldschlösschen.

Retard de plusieurs années

Le chantier a déjà démarré depuis plusieurs mois. Le coup d'envoi des travaux avait toutefois été retardé en raison d'une bataille juridique avec le propriétaire d'un immeuble situé sur le site qui s'opposait, depuis 2018, à son expropriation. Le campus verra le jour avec un retard d'environ huit ans sur la planification initiale.

'Les débuts ont été laborieux', a souligné la maire de Bienne Glenda Gonzalez Bassi en relevant qu'il a fallu faire preuve de ténacité et de coopération entre tous les partenaires pour que ce projet se réalise. 'C'est un investissement pour notre société, pour l'avenir, pour l'économie et pour notre démocratie'.

Le bâtiment sera réalisé en bois provenant de Suisse et de forêts européennes gérées durablement. Il répondra aussi à des normes énergétiques et environnementales élevées, a souligné le canton de Berne. Baptisé 'Trèfle' ce projet regroupe trois ailes autour d’un centre commun, formant un trèfle à trois feuilles.

/ATS