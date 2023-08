Précipitations record dans certaines régions en trois jours

Trois jours de fortes précipitations sur le nord et le centre des Grisons ainsi que dans la vallée du Rhin saint-galloise et la région du Säntis: une telle quantité ne tombe que tous les 10 à 20 ans. Arosa (GR), comme six autres lieux, a enregistré des pluies record.

Plusieurs stations de mesure dans ces régions ont fait état de cumul de précipitations en trois jours qui n'ont lieu que tous les 30 à 50 ans, a précisé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) mercredi.

Pour certains sites, comme par exemple Kronberg (244 mm) dans le canton de Saint-Gall et Arosa (211 mm) dans les Grisons, la quantité de pluie tombée en trois jours est un événement rare qui n'a lieu que tous les 100 ans.

Valeur record à Arosa

Six stations disposant de mesures sur le long terme, le cumul des précipitations sur trois jours a atteint des valeurs jamais atteintes depuis le début des mesures. Selon MétéoSuisse, le record d'Arosa est particulièrement impressionnant. 211 mm de pluie sont tombés en trois jours alors que l'ancien record datait d'août 1951 avec 169 mm. Les précipitations sont mesurées à la station d'Arosa depuis 1900.

Avec les fortes précipitations des derniers jours, les cumuls mensuels de précipitation ont largement dépassé les moyennes régionales. Sur le versant sud des Alpes et en Engadine, la plupart des valeurs se situent entre 120 et 200% au-dessus de la norme des années 1991-2020. Dans les vallées du sud du Valais, les cumuls mensuels ont localement atteint 200% de la norme.

Dégâts importants au Tessin

Sur le centre et l'est du versant nord des Alpes ainsi que dans le nord et le centre des Grisons, les valeurs se situent en de nombreux endroits entre 140 et 200% de la norme. Dans la moitié ouest de la Suisse, en revanche, les cumuls de pluie sont restés largement inférieurs à la norme.

Depuis vendredi dernier, de l'air chaud et humide en provenance du sud-ouest a circulé vers la Suisse. Le Tessin a été victime vendredi d'une grêle dévastatrice. Des dégâts importants ont été causés aux bâtiments et aux véhicules, notamment à Losone, Locarno, Muralto, Minusio et Ascona.

/ATS