Premier jour d'été au nord des Alpes mesuré à Coire

A Coire, le thermomètre a dépassé samedi peu avant midi les 25 degrés pour la première fois de l'année au nord des Alpes, a indiqué l'Office fédéral de météorologie sur X. Le foehn a contribué à ces températures clémentes.

On parle de jour d'été lorsque la température atteint 25 degrés ou plus. En 2022 déjà, Coire avait été la première ville aussi précoce, un 12 avril déjà.

Si Coire est la seule à avoir connu un jour d'été à proprement parler, d'autres stations de mesures ont enregistré des températures supérieures à 20 degrés. En Suisse romande, il a notamment fait 22,7 degrés à Evionnaz (VS), 21,4 degrés à Sion et 20,8 à Delémont, selon les données publiées sur le site de MétéoSuisse.

De telles températures ne devraient toutefois plus être atteintes dans les prochains jours. Pour dimanche en Suisse romande, MétéoSuisse prévoit un ciel très nuageux avec de rares éclaircies au nord des Alpes et des précipitations intermittentes, surtout autour du Léman et sur le Jura. Il devrait y avoir davantage d'éclaircies en Valais.

Les températures maximales devraient se situer entre 17 et 19 degrés les prochains jours avant de chuter à 13 degrés mercredi.

/ATS