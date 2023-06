Première cette année: plus de 30 degrés au nord des Alpes

La barre des 30 degrés a été franchie dimanche pour la première fois de l'année au nord des Alpes. En milieu d'après-midi, la station de mesure de Binningen (BL) a enregistré 32,5 degrés, a annoncé MétéoSuisse.

Le thermomètre a également dépassé les 30 degrés en Suisse romande à Delémont (30,6°C) et Sion (30,1°C), montrent des valeurs instantanées disponibles sur le site internet de MétéoSuisse.

Dimanche a donc vu la première journée 'tropicale' au nord des Alpes. Il y a un an, les températures étaient déjà nettement plus élevées à cette date. Le 15 juin 2022, il faisait plus de 30 degrés dans plusieurs régions du nord des Alpes, a précisé MétéoSuisse à Keystone-ATS. La première journée 'tropicale' avait eu lieu le 15 mai 2022 avec 30,0 degrés mesurés à Viège (VS).

Au sud des Alpes, le dépassement des 30 degrés - et donc la première journée 'tropicale' au niveau national - a déjà été mesuré jeudi après-midi à Biasca (TI), avec 30,6 degrés.

L'Office fédéral de météorologie prédit sur son blog qu'une forte dégradation pluvio-orageuse atteindra les montagnes suisses dès dimanche soir. Des averses ou orages pourraient aussi toucher les régions de plaine en début de semaine, spécialement en soirée. Les températures devraient cependant continuer à flirter avec les 30 degrés lundi et mardi, selon les prévisions de MétéoSuisse.

