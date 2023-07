Première stratégie de santé sexuelle cantonale à Fribourg

Le canton de Fribourg a présenté lundi sa première stratégie cantonale de santé sexuelle. Elaborée en partenariat avec le terrain, elle vise à développer une vision d'ensemble des offres et une meilleure coordination cantonale notamment en matière de prévention.

La stratégie cantonale de santé sexuelle - perspectives 2031 s'articule autour de trois axes: un cadre non discriminatoire, une bonne coordination intersectorielle ainsi que des services et des prestations de qualité, écrit la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) dans un communiqué.

Au total, la stratégie comporte 16 mesures qui concernent cinq domaines: la prévention, le dépistage et le traitement des IST et du VIH, l'éducation sexuelle, la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, la santé psychique et reproductive.

Des actions de sensibilisation, qui pourront prendre la forme de conférences publiques, de projections de films d'outils pédagogiques, auront lieu tous les trois ans. Elles se focaliseront sur des publics spécifiques ou des milieux de vie.

/ATS