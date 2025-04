Près de 2500 manifestants pro-palestiniens à Genève et Lausanne

Environ 2500 personnes ont manifesté samedi après-midi à Genève et à Lausanne pour demander la libération des plus de 10'000 Palestiniens détenus par Israël. Elles ont aussi dénoncé la guerre à Gaza et les assauts israéliens en Cisjordanie.

A Genève, près de 2000 manifestants selon un décompte de Keystone-ATS - 1700 selon la police - ont répondu à l'appel du mouvement BDS Genève (Boycott-Désinvestissent-Sanctions contre Israël jusqu’à la fin de l’apartheid et de l’occupation en Palestine) en vue du 17 avril. Cette date marque la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens.

'Ces prisonniers sont privés de leurs droits fondamentaux. L'ONG israélienne B'Tselem a rapporté en 2024 qu'ils sont victimes de tortures', a déclaré une membre de BDS, précisant que 'le colonialisme et le nettoyage ethnique font partie du projet d'effacement du peuple palestinien.' Et de dénoncer 'la terrible impunité d'Israël, dont nous sommes aussi responsables', 'après 18 mois de crimes atroces et 77 ans de crime d'apartheid.'

/ATS