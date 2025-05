Près de 300 victimes de la traite humaine en Suisse

L'an dernier, 208 personnes victimes de la traite humaine se sont tournées vers le Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ). Pour 59 autres, un examen est encore en cours ou n'est plus possible en raison d'une perte de contact.

C'est ce qui ressort du rapport annuel publié lundi par le centre. Le nombre de victimes soutenues par le FIZ a diminué d'environ 13% par rapport à l'année précédente. En 2023, il a pris en charge 230 victimes de la traite d'êtres humains.

L'exploitation liée au commerce du sexe joue un rôle important dans la traite. Sur les 208 victimes prises en charge, le centre en a identifié 159 comme victimes de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.

Quarante-cinq autres ont été exploités pour leur travail dans différents secteurs. Et quatre étaient victimes d'autres formes de traite, par exemple à des fins de mariage forcé, d'activités illégales, de mendicité ou de prélèvement d'organes, selon le rapport annuel.

Demande de logement sûrs

La plupart des personnes nouvellement admises dans le programme de protection des victimes de la traite humaine du centre FIZ en 2024 étaient originaires de Hongrie (20 personnes), de Roumanie (10 personnes) et de Colombie (9 personnes).

La demande de refuge pour les victimes a toutefois fortement augmenté. Le centre a hébergé 51 personnes dans des logements sûrs. Celles-ci y ont passé 5677 nuits au total - 19% de plus que l'année précédente. Pour faire face à l'augmentation des besoins, un nouvel appartement protégé a été ouvert en 2024, le huitième au total.

