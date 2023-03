Près de 750 couples de même sexe se sont mariés l'an dernier

Sept cent quarante-neuf couples de même sexe se sont mariés au deuxième semestre 2022 en Suisse. En outre, 2234 couples ont converti leur partenariat enregistré en mariage, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le mariage pour tous est entré en vigueur le 1er juillet dernier. En six mois, 394 couples d'hommes et 355 couples de femmes se sont dit oui. Deux tiers des mariages ont été conclus dans les grandes régions de Zurich, de la région lémanique et de l'Espace Mittelland.

L'OFS observe des différences entre les régions. Les hommes étaient plus nombreux à se passer la bague au doigt à Zurich (59%) et dans la région lémanique (61%), alors que les couples de femmes prédominaient dans l'espace Mittelland (63%).

Les couples d'hommes ont également été nombreux à convertir leur partenariat en mariage. Pas moins de 60% des 2234 demandes enregistrées au deuxième semestre 2022 étaient le fait d'hommes. La grande région de Zurich comptait à elle seule 30% des conversions de partenariats en mariages de toute la Suisse, avec une très nette prédominance des demandes de couples d'hommes.

Changements de sexe

Durant l'ensemble de l'année, 1171 changements de sexe ont été enregistrés auprès des offices d'état civil: 616 concernaient des hommes devenant des femmes (53%) et 555 des femmes devenant des hommes (47%).

Les jeunes de 15 à 24 ans ont été les plus nombreux à vouloir changer de sexe (53%, 622 personnes). Le nombre de demandes baisse avec l'âge. A noter que 39 personnes de moins de 15 ans ont également changé de sexe l'an dernier.

Depuis le 1er janvier 2022, toute personne résidant en Suisse peut décider de modifier la mention de son sexe, au niveau administratif, en faisant une demande auprès de l'office d'état civil. Conformément au principe de binarité des sexes inscrit dans la loi, le choix reste limité aux catégories 'masculin' et 'féminin', rappelle l'OFS.

