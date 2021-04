Près de deux tonnes de denrées alimentaires saisies à Bâle

Près de deux tonnes de denrées alimentaires non déclarées ont été saisies à la douane à Bâle dans une camionnette venant de France. Le conducteur faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Le véhicule a été contrôlé peu après avoir franchi la frontière, a indiqué vendredi l'Administration fédérale des douanes (AFD). Dans la camionnette, les employés de l'AFD ont trouvé 700 kg de volaille et de viande de porc non réfrigérés, plus d'une tonne de manioc et 600 cigarettes.

Le chauffeur, qui était interdit d'entrée en Suisse, ne disposait d'aucune déclaration douanière. Le véhicule était en surcharge de 430 kg. Les marchandises ont été saisies. Le conducteur a été remis à la police cantonale de Bâle-Ville.

/ATS