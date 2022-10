Prise d'otages à Bassecourt et au Locle: suspects arrêtés en France

Six personnes ont été inculpées et placées en détention en France suite aux brigandages survenus en novembre 2021 à Bassecourt (JU) et au Locle (NE) en janvier. Les malfrats avaient pris des personnes en otage avant de voler des métaux précieux dans des entreprises.

Au terme des investigations de près d'une année avec des échanges quotidiens au sein des équipes communes d'enquête, l'opération qui mobilisait 60 enquêteurs a été déclenchée dans toute la France le 10 octobre, indiquent mardi les ministères publics jurassien et neuchâtelois.

Elle a permis d'interpeller 14 individus. Cinq hommes et une femme, âgés de 23 à 51 ans, ont été présentés devant un juge et placés en détention. L'enquête se poursuit.

