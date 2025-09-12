Prix allemand de l'environnement pour une climatologue suisse

La climatologue suisse Sonia Seneviratne de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a reçu ...
Prix allemand de l'environnement pour une climatologue suisse

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La climatologue suisse Sonia Seneviratne de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a reçu le Prix allemand de l'environnement 2025. Elle partage la dotation de 500'000 euros (467'030 francs) avec le duo qui dirige de l'entreprise de galvanisation d'acier Zinq.

La professeure de l'EPFZ a rendu visibles dans le discours international les interactions entre l'humidité du sol, la végétation, l'évaporation et l'atmosphère grâce à de nouvelles méthodes de recherche et à des études pionnières sur la dynamique terre-climat, a annoncé vendredi la Fondation allemande pour l'environnement.

Grâce à Mme Seneviratne, les modèles climatiques globaux tiennent désormais mieux compte des facteurs tels que l'humidité du sol, la végétation et l'évaporation, poursuit le communiqué. En raison de la sécheresse croissante due au changement climatique, la fonction des écosystèmes de la végétation terrestre en tant que réservoir de gaz à effet de serre nocifs pour le climat, comme le dioxyde de carbone, est menacée, selon les conclusions de la 'brillante climatologue'.

Le prix allemand de l'environnement sera remis le 26 octobre à Chemnitz.

/ATS
 

