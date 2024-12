Procès d'un Lucernois de 74 ans pour abus sur des garçons slovaques

Accusé de traite d'enfants, d'actes sexuels avec enfants et de pornographie, un Suisse de 74 ans fait face à la justice lucernoise mardi. L'accusation lui reproche d'avoir payé une famille en Slovaquie pour abuser, chez lui, de sept garçons durant des années.

A l'ouverture de son procès, le prévenu a admis des abus sexuels sur deux des sept enfants et adolescents envoyés en Suisse. Il a aussi avoué avoir produit du matériel pornographique illégal mettant en scène les garçons. L'accusé a qualifié ces images de 'souvenirs' de leurs visites chez lui.

De plus, il a déclaré avoir enregistré 'par amusement' des appels vidéo, sur lesquels les garçons étaient nus. Le prévenu a contesté l'accusation de traite d'êtres humains, car personne d'autre que lui ne se trouve sur le banc des accusés et qu'il n'a pas pu 'commercer' avec lui-même.

Parmi les sept garçons envoyés depuis la Slovaquie à plusieurs reprises entre 2015 et 2022, six étaient des frères. Au début des abus sexuels reprochés, les plus jeunes avaient 9 et 11 ans, selon l'acte d'accusation.

