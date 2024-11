Proche-Orient: Ignazio Cassis plaide pour une solution à deux Etats

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a participé lundi à trois séances du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le Proche-Orient, il a notamment exigé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban ainsi que la libération de tous les otages.

'La solution politique nous est connue' pour atteindre la paix au Proche-Orient: 'il s'agit de la solution à deux Etats, qui offre aux Israéliens et aux Palestiniens la perspective de vivre en paix et en sécurité', a souligné le chef de la diplomatie suisse, comme il l'avait déjà fait le 29 octobre dernier.

Pour construire durablement la paix au Moyen Orient, il est impératif d'investir dans les jeunes, a-t-il ajouté. Il s'est dit 'persuadé que les nouvelles générations, qui aspirent à des perspectives de vie - et non pas de mort - sont en mesure d'entreprendre le chemin de la réconciliation et de lutter contre la haine et les extrémismes'.

/ATS