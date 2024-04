Qualité de la recherche menacée, disent les acteurs du domaine

La qualité de l'enseignement et de la recherche dans les hautes écoles suisses est menacée, mettent en garde lundi les acteurs du domaine. Avec le recul annoncé des moyens financiers fédéraux, des projets et des prestations pourraient être réduits ou suspendus.

Le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation fait face à un frein financier, déplorent swissuniversities, le Conseil des EPF, le Fonds national suisse et l'Académie suisse des sciences dans un communiqué. Le Conseil fédéral a annoncé en mars des mesures d'économie dans ces domaines, au vu de l'état des finances fédérales.

Des prestations risquent d'être réduites et des projets en faveur de l'avenir de l'économie et de la société suisses pourraient être suspendus, poursuit le communiqué des quatre institutions. Les hautes écoles et le domaine des EPF sont particulièrement sous pression.

Et de dénoncer un 'important décalage' entre les moyens à disposition et des objectifs stratégiques 'ambitieux'. Fixés par le Conseil fédéral, ces dernierts restent inchangés.

/ATS