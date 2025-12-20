Quatre Suisses sur cinq portent des lunettes ou des lentilles

En Suisse, quatre personnes sur cinq portent des aides visuelles. Selon une étude, cette proportion a légèrement baissé au cours des quatre dernières années, mais reste à un niveau élevé. Le vieillissement de la société et les écrans en sont la cause.

Comme l'a indiqué cette semaine l'Association suisse d'optométrie et d'optique (Optiquesuisse), la part des porteurs de lunettes et de lentilles de contact en Suisse a globalement diminué de 1,9% depuis 2021, pour atteindre 81%. Parmi eux, 53% portent des lunettes, 22% des lunettes et des lentilles de contact, 3% uniquement des lentilles et 3% ont subi une correction visuelle chirurgicale.

L'un des facteurs expliquant le pourcentage élevé de personnes ayant besoin d'une aide visuelle est l'évolution démographique. En raison de la presbytie naturelle, presque tout le monde a besoin d'une aide visuelle avec l'âge. Dans le groupe des 55 à 74 ans, 89% portent des lunettes ou des lentilles de contact, selon l'étude.

L'utilisation quotidienne d'appareils numériques tels que les smartphones entraîne également le besoin d'une correction, même chez les plus jeunes. En effet, le fait de regarder constamment de près sollicite énormément l'interaction entre les yeux et le cerveau. De ce fait, les légères amétropies, qui pourraient sans cela être facilement compensées dans la vie quotidienne, se manifestent parfois par des troubles.

Les enfants sont examinés plus tôt

Les enfants et les jeunes sont aujourd'hui contrôlés plus souvent et plus tôt qu'auparavant. Alors qu'en 2001, plus de la moitié des 16-24 ans déclaraient ne pas avoir besoin d'aide visuelle, ils ne sont plus qu'un tiers aujourd'hui.

En revanche, l'étude ne permet pas de conclure à une augmentation de la myopie chez les jeunes, comme cela a parfois été pronostiqué ces dernières années. La répartition des besoins de correction pour la vision de près ou de loin est restée relativement constante dans le groupe d'âge des 16 à 24 ans au cours des deux dernières décennies.

Malgré tout, Optiquesuisse met en garde contre le temps d'écran régulier et prolongé chez les enfants et les adolescents: cela peut affecter durablement la capacité visuelle pendant la phase de croissance. 'Les yeux des enfants se développent le mieux en jouant à la lumière naturelle', explique l'association.

Pour cette étude, l'institut NIQ GfK, mandaté par Optiquesuisse, a interrogé en ligne en novembre 2025 1049 personnes âgées de 16 à 74 ans en Suisse alémanique et en Suisse romande.

