Quatre blessés dans une collision de trams à Zurich-Oerlikon

Quatre personnes ont été blessées dans une collision entre deux trams à Zurich-Oerlikon lundi ...
Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Quatre personnes ont été blessées dans une collision entre deux trams à Zurich-Oerlikon lundi en milieu de journée. Les deux conducteurs ainsi qu'une passagère ont dû être transportés à l'hôpital en ambulance.

Les deux chauffeurs et la passagère ont subi des blessures moyennement graves, indique lundi la police municipale zurichoise dans un communiqué. Une quatrième personne légèrement blessée a reçu des soins sur place.

L'accident est survenu peu avant 13h00 entre un tram roulant en direction du Hallenstadion à Zurich-Oerlikon et un tram d'une autre ligne circulant sur la même route en direction de la ville. Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, les deux véhicules se sont heurtés à un arrêt, à mi-chemin entre la gare d'Oerlikon et le Hallenstadion, provoquant le déraillement des deux rames.

Les spécialistes de la police municipale ont été dépêchés sur place. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a aussi été sollicité.

/ATS
 

