Quatre candidats en lice pour remplacer Jacqueline de Quattro

Quatre candidats et non cinq brigueront le siège de Jacqueline de Quattro au Conseil d'Etat vaudois le 9 février. La PLR Christelle Luisier affrontera l'indépendant Toto Morand, Jean-Marc Vandel du Parti pirate et une militante de la Grève du climat, Juliette Vernier.

A la suite des contrôles effectués à l’échéance du dépôt des listes pour le premier tour lundi, le Bureau électoral cantonal a constaté que quatre listes ont été valablement déposées, pour un total de quatre candidats, écrit-il mardi dans un communiqué.

Lundi, la validation des listes avait été reportée d'un jour en raison d'une candidature de dernière minute ne remplissant pas les conditions légales: celle de Denis Erni de la liste 'Ethique et respect de la Constitution'.

A la fin du délai imparti, les défauts relevés dans cette liste n’ont pas été supprimés. Conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques, elle est donc déclarée nulle, indique le canton.

/ATS