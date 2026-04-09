Quatre personnes blessées dans un quartier d'habitations à Au (SG)

La police a trouvé quatre blessés, âgés de 57 à 87 ans, dont deux grièvement, jeudi après-midi dans un quartier d'habitations à Au (SG). On ignore encore si elles ont été victimes d'un crime. Une importante opération policière est en cours.

La police cantonale st-galloise a été informée, peu après 14h00, qu'un homme de 73 ans venait d'être blessé, indique-t-elle. Sur place, la patrouille a trouvé trois autres personnes blessées, des femmes âgées de 57, 65 et 87 ans. Les blessures de deux d'entre elles étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. Les deux autres personnes ont été hospitalisées en ambulance.

Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale n'a donné aucune indication sur la nature des blessures. Elle a ouvert une enquête pour établir si un crime est à l'origine de ce drame.

/ATS