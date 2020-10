Quatre personnes soupçonnées de terrorisme arrêtées dans le canton de Fribourg

Quatre personnes ont été arrêtées dans le canton de Fribourg. Elles sont soupçonnées de terrorisme. Il s'agit de trois hommes et une femme originaires des Balkans, indique vendredi le Ministère public de la Confédération (MPC).

Les arrestations ont eu lieu dans le cadre de deux procédures pénales, précise le MPC dans un communiqué. La première a été ouverte en août 2020 à l'encontre d'une Kosovare de 28 ans et d'un Macédonien de 29 ans. Le MPC a ouvert la deuxième en septembre 2020 contre un Kosovar de 26 ans et un Suisso-kosovar de 34 ans.

Tous les prévenus sont domiciliés dans le canton de Fribourg. Ils sont soupçonnés d'avoir violé la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations apparentées et le soutien, respectivement la participation, à une organisation criminelle. La présomption d'innocence prévaut.

Outre ces arrestations, le MPC a mené trois perquisitions. Les opérations ont été réalisées en collaboration avec le Service de renseignements de la Confédération, fedpol et la police cantonale fribourgeoise. Aucune information complémentaire ne sera donnée pour l'heure.

Septante procédures pénales

Les opérations de vendredi s'inscrivent dans le cadre de la poursuite pénale systématique par le Ministère public de la Confédération de toutes les personnes, tentant de participer au terrorisme à motivation djihadiste ou de le soutenir, indique encore le MPC.

Environ 70 procédures pénales sont actuellement en cours au MPC dans ce domaine. Elles sont menées essentiellement pour des soupçons de propagande ou de recrutement au profit d’organisations terroristes, de financement de ces organisations et de lutte contre les voyageurs du djihad, y compris les personnes de retour.

/ATS