Quelque 800 jeunes ont manifesté dans les rues de Lausanne

La Grève du climat à Lausanne a mobilisé environ 800 personnes, surtout des jeunes, vendredi après-midi. Les manifestants se sont donné rendez-vous à 14h00 à la gare pour défiler ensuite de manière bon enfant jusqu'à la place de la Riponne au centre-ville.

Le cortège a mis environ 1 heure pour monter jusqu'en direction du palais de Rumine sur un tracé balisé pour l'occasion et encadré par la police. Il a démarré devant la gare de la capitale vaudoise aux cris de 'On est plus chaud, chaud, chaud que le climat'.

Sur les banderoles et pancartes, on pouvait lire des slogans tels: 'Je ne veux pas aller sur Mars', 'Croissance infinie dans un monde fini', 'Penser le changement pas changer le pansement' ou encore 'Elu-e-s Bougez-vous le Q...i!'. Dans le cortège relativement compact, pratiquement tous les participants portaient un masque, rendu obligatoire par les organisateurs.

Emmenés par une vingtaine de personnes déguisées en clowns et dansant régulièrement un haka néo-zélandais revisité, les manifestants ont, eux, chanté à plusieurs reprises 'Les petits pas, pas, pas, ça suffit pas', interpellant les élites politiques. A la hauteur de l'Hôtel Lausanne Palace, juste avant la place Saint-François, ils ont effectué un sit-in de quelques minutes.

Arrivé sur la place de la Riponne, le cortège s'est pacifiquement étalé devant les escaliers du palais Rumine, où quelques discours ont été prononcés. Aucun incident n'a été signalé, selon la police. Pour prolonger la grève au-delà de ce rendez-vous à Lausanne, les organisateurs avaient prévu aussi des actions et des rassemblements décentralisées à travers tout le canton de 17h00 à 18h00.

