Rafales de 146 km/h dans l'Oberland bernois

Des vents tempétueux balaient la Suisse depuis mardi matin. Météosuisse a mesuré des rafales jusqu'à 146 km/h sur le Lauberhorn à Wengen, dans l'Oberland bernois. En plaine, les bourrasques atteignent les 90 km/h.

Plusieurs lignes de trains ont été momentanément perturbées dans la région de Grindelwald (BE) et Mürren (BE). La ligne menant au Jungfraujoch a également été touchée, a indiqué la compagnie.

Le vent a également soufflé fort dans les Préalpes, le Jura et sur le Plateau. A Planfayon (FR), les météorologues ont mesuré 118 km/h, à Delémont (JU) 92 km/h. Eole a survolé Berne à 80 km/h. Sur le lac Léman, la ligne CGN entre Ouchy (VD) et Evian (F) est également restreinte.

Ces vents tempétueux devraient encore se renforcer d'ici la mi-journée, selon Alexander Giordano de Météosuisse. Il a mis en garde les promeneurs contre d'éventuelles chutes de branches. Plusieurs régions ont reçu des alertes météo pour vent fort.

